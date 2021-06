Victor Hugo - Reprodução

Publicado 21/06/2021 16:58 | Atualizado 21/06/2021 17:05

Ex-BBB Victor Hugo Teixeira decidiu ser cantor e abriu uma vaquinha virtual para conseguir gravar um CD. Só que a arrecadação da grana virou uma grande confusão para o maranhense, que foi acusado de ter comprado um automóvel com o dinheiro das doações. "O processo vem! Vou exigir retratação na Justiça por influenciarem as pessoas a acreditarem que o dinheiro da vaquinha foi pra pagar um carro de consórcio! Sendo que a vaquinha só somou 4 mil e nem teve seu dinheiro sacado! Isso é muito sério e vocês precisam ter responsabilidade!", comentou Victor sobre a notícia divulgada em vários portais.

O ex-BBB compartilhou foto provando que o dinheiro da vaquinha não havia sido retirado, e explicou: "Provando que sequer o dinheiro doado foi sacado! Calúnia é crime! Me ajudem a combater essa fake news grotesca e nojenta! E mandem prints no meu direct para eu denunciar todos os que fizeram qualquer relação entre o carro e a vaquinha! Obrigado! Internet não é terra sem lei".



Victor ainda pediu que enviem as calúnias para a sua advogada: "A inveja e a mentira são irmãs gêmeas! Bizarro! Enviem as denúncias com os prints que vocês virem com qualquer associação caluniosa entre a Vaquinha e o carro para o e-mail da minha advogada. Obrigado!", completou o ex-BBB que ainda explicou como conseguiu comprar um carro:. "Parabéns a quem compra carro à vista. No meu caso, foi consórcio desde 2017 pagando! Consegui quitar, peguei o carro! Vaquinha: doaram 15% do valor. Esse dinheiro não foi sequer sacado e a soma é apenas de R$ 4 mil. Logo: não, não usei dinheiro de Vaquinha pra comprar carro!".

