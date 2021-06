Patrícia Poeta - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:16

Rio - A internet parou, na última semana, para descobrir o que era 'cringe'. Não era nada além de uma expressão usada pelos jovens da geração Z para definir tudo o que eles acham fora de moda. Dentre essas coisas, estão repartir cabelo de lado, usar emojis e hashtags.

E não é que Patrícia Poeta resolveu afrontar os críticos? No Instagram, a apresentadora fez uma postagem usando tudo o que é rejeitado pelos mais jovens. "Ia deixar o cabelo repartido no meio, hoje, mas ouvi falar que é 'cringe'. Ia colocar a hashtag aí embaixo da foto, mas também entra nessa tal categoria. Caramba… tá difícil agradar a nova geração… (sorry, emoji também não pode!). Será que sorrir tá liberado ou é 'cringe' também?! Socorro!!!! Boa noite! .. que fase…rsrs…ops.. kkkkk!", escreveu Patrícia.

