Publicado 24/06/2021 08:20 | Atualizado 24/06/2021 08:28

São Paulo - A atriz a apresentadora Mamma Burschetta aderiu ao uso do nome social no RG aos 71 anos. Mamma revelou que já se sentia como Mamma há anos e agora apenas oficializou essa identidade. "Assumi apenas a pessoa que me representa", explicou.



"Eu me considero como a Mamma. Uma mulher como todas as pessoas que se veem como mulher", disse ela em entrevista ao Notícias na TV. Mamma Burschetta surgiu como uma personagem que a artista viveu durante 15 anos no programa Mulheres, da TV Gazeta e em algum momento se fundiu com a sua personalidade verdadeira.

Apesar disso, Mamma não planejava mudar seu nome social, a ideia veio à cabeça quando foi ao Poupatempo tirar um novo RG e os funcionários do local sugeriram essa troca. Ao saber da simplicidade do processo, ela não pensou duas vezes.

Para requerer essa alteração o cidadão precisa ter mais de 18 anos e preencher alguns formulários, como Mamma fez."As pessoas me conhecem como Mamma Bruschetta, e eu adorei o nome social. Basta ir ao Poupatempo e requerer. Hoje é um direito. Foi superfácil e rápido", reiterou.