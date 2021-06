Kevin O Chris na gravação do DVD "Todo Mundo Ama O Chris" - João Maia

Publicado 23/06/2021 19:12 | Atualizado 23/06/2021 19:13

Kevin O Chris emplaca agora mais um hit internacional. Na lista de canções mais escutadas em Portugal, ‘Tipo Gin’ está no topo das principais plataformas de música (1º lugar no Tidal, em 2º lugar na Apple Music e no Youtube Music, e em 4º lugar no Spotify) e marca mais um sucesso do cantor.