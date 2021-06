Anitta é recebida por pets em casa - Reprodução

Anitta é recebida por pets em casaReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:25

Rio - Desde que se mudou para os EUA, Anitta tem estado distante dos seus pets. No entanto, a cantora levou Plínio, um de seus cães, para sua nova casa em Miami, na Flórida, onde cuida de outro cachorrinho. Ao voltar de uma viagem de trabalho, a cantora flagrou o momento do reencontro com os bichinhos.

"Coming back to the house is always like...", escreveu a cantora, o que na tradução livre para o português seria algo como "Voltar para casa é sempre assim".

