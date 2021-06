Victor Alves é o candidato de Iza - Reprodução

Victor Alves é o candidato de IzaReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:11 | Atualizado 24/06/2021 13:56

Rio - O cantor Victor Alves, campeão do "The Voice Brasil 20", sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Carro do cantor capotou na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, por volta das 7h da manhã. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas e o quadro de saúde é considerado estável, segundo o "RJTV 1", da Rede Globo.

fotogaleria

Publicidade

Natural de Macaé, no norte do estado, Victor Alves impressionou Iza e os demais técnicos da nona temporada do reality musical ao cantar clássicos do pagode. Ao mesmo tempo que se apresentava no reality, o cantor também fazia bicos para poder sobreviver. No final da temporada, levou o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music. Em breve, deve ser lançado seu primeiro álbum.