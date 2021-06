Ingrid Guimarães no 'Conversa com Bial' - Reprodução

Publicado 23/06/2021 14:14

Rio - Após longos meses aguardando sua vez na fila da vacinação contra a covid-19, Ingrid Guimarães não esconde a ansiedade para tomar a primeira dose do imunizante. Aos 48 anos de idade, a atriz poderá se vacinar nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro. A artista comentou a expectativa em suas redes sociais nesta quarta-feira.

"Apresentando eu mesma pronta pra virar jacaroa amanhã", brincou a atriz na legenda das fotos em que aparece ao lado de um totem com sua imagem impressa em tamanho real. Nos comentários, fãs entraram na onda e celebraram junto com Ingrid. 'Eba! Tô feliz por você!'', escreveu uma internauta. ''Vai ser a jacaroa mais linda do mundo! Bonita e imunizada!'', declarou outra outra. "Maravilhosa", elogiou Larissa Manoela.