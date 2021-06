A cantora Anitta foi um das pessoas com quem Salles discutiu as vésperas da Cúpula do Clima - Divulgação

Por iG

Publicado 24/06/2021 14:22 | Atualizado 24/06/2021 14:24

Em sua conta oficial no Twitter, Anitta escreveu:“O meio ambiente agradece. Fora Salles é real”.

A hitmaker de Girl From Rio já havia se unido a outros artistas e políticos na campanha #ForaSalles, pedindo a saída do ministro. E houve até um confronto de Anitta com Ricardo Salles no Twitter, que se iniciou quando ela escreveu no microblog: “Desserviço para o meio ambiente”. O então ministro, retrucou:“Fica na sua ai, ô Teletubbie”.

O meio ambiente agradece. Fora Salles é real. — Anitta (@Anitta) June 23, 2021

Ao invés de trabalhar ficam de gracinha no Twitter… esse é nosso governo teen… até eu to mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido. Publicidade — Anitta (@Anitta) April 21, 2021