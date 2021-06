Marcelo Madureira teceu comentários contra a jornalista Christiane Pelajo - Reprodução

Marcelo Madureira teceu comentários contra a jornalista Christiane Pelajo

Publicado 24/06/2021 15:09

Rio - Marcelo Madureira participou do programa "Na Lata" da apresentadora Antonia Fontenelle, na última quarta-feira (23). Durante a transmissão ao vivo, o ator conhecido por participar do extinto "Casseta e Planeta", da TV Globo, comentou um vídeo viral em que Christiane Pelajo perde a paciência com a equipe da GloboNews . Foi quando o humorista disse que a jornalista não se encaixa em um suposto padrão de beleza da televisão.

"Muito gorda para TV", disse Marcelo. "Ela é muito gorda para a televisão e nunca a achei boa jornalista. Sempre achei muito gorda, antipática. Sempre tive uma queda para ser o Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ex-diretor da emissora]. Se eu fosse ele, tirava ela do ar e falava: 'Você vai fazer um regime e vai ficar simpática'", declarou o ator de 63 anos.

Não satisfeito, o artista partiu para críticas ao figurino usado pelas jornalistas da Rede Globo. "Gosto muito do Ali Kamel, mas ele devia 'dar um tapa' no jornalismo. As roupas que as jornalistas usam, as apresentadoras do tempo, que roupas horrorosas, nossa senhora", opinou o humorista, durante a live intitulada "A TV Globo não aceita concorrência".

