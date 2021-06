Christiane Pelajo é uma das apresentadoras do ’Edição das 16h’ - Reprodução

Christiane Pelajo é uma das apresentadoras do ’Edição das 16h’Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:24 | Atualizado 23/06/2021 14:04

Rio - Christiane Pelajo, comandante do "Edição das 16h", jornal vespertino da GloboNews, aparece irritada em um vídeo vazado no Twiiter. No registro, ela perde a paciência com problemas técnicos de áudio e ameaça deixar o telejornal, pois não poderia desempenhar a função de apresentadora corretamente.

fotogaleria

Publicidade

“Gente do céu… É só aumentar o áudio! É só aumentar, só aumentar, aumentar o áudio, dá pra fazer isso? Eu estou em um voo cego... Se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio e só volto para o estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum! Áudio nenhum, eu estou em um voo cego total, ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum, não tem condição, gente”, disse ela.

No vídeo, a jornalista aparece preocupada com o desempenho a frente do telejornal e insiste em resolver o problema com a produção. “Pelo amor de Deus, cara. Não dá, não tem condição, gente. Eu achei que ontem fosse o ápice, mas não. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer… eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Chega. Não tem áudio, não tem como fazer um jornal em voo cego, sem áudio, sem retorno de áudio, alguém tá tentando consertar isso?”, disse a jornalista.



De acordo com o site TV Pop, o vídeo é do dia 6 de abril de 2020, quando o programa da GloboNews registrou problemas técnicos.

Publicidade

Assista ao vídeo: