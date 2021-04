Elisabete Pacheco Reprodução

Publicado 13/04/2021 21:21 | Atualizado 13/04/2021 21:23

Afastada da apresentação dos telejornais da GloboNews há duas semanas, quando foi diagnosticada com a Covid-19, no dia 25 de março, Elisabete Pacheco usou as redes sociais para contar que os médicos desconfiam que ela contraiu a nova cepa do vírus por conta dos sintomas. Apesar de não ter feito o exame específico, ela revelou que passou muito mal e, por isso, a equipe médica acredita na contaminação pela variante do coronavírus. A apresentadora tratou de tranquilizar os amigos e seguidores garantindo estar bem melhor e adiantou que em breve voltará aos trabalhos. Bete também pediu para que todos continuem com os cuidados e alertou sobre a doença que teve: ''É grave e muito dolorido".