Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:30 | Atualizado 24/06/2021 14:32

Camilla de Lucas anunciou, nesta quinta-feira, que assinou um contrato com a Globo. Segundo a emissora, os projetos com a influencer ainda estão sendo desenvolvidos e, em breve, serão divulgados. Nas redes sociais, a ex-BBB escreveu sobre o momento.

"É com extrema alegria que venho finalmente anunciar que volto pra comunidade com um contrato global! A planta virou árvore! e logo logo vocês verão os frutos!", brincou a influencer.







Para o Gshow, Camilla reforçou que quer ser sempre uma inspiração para outras meninas. "Estou muito feliz e realizada com essa parceria com a Globo. Vou realizar um grande sonho!. Quero continuar sendo uma inspiração para todas as meninas acreditarem em seus sonhos. Esse momento é de muita alegria e não tenho palavras para expressar o quanto estou agradecida com a oportunidade e por terem acreditado no meu potencial", disse.