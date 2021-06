Christiane Pelajo - Reprodução

Publicado 23/06/2021

O registro é do jornal "Edição das 16h", da GloboNews, de abril de 2020, mas viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira e mostrou a jornalista indignada com uma falha técnica do áudio. "Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer… eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Chega. Não tem áudio, não tem como fazer um jornal em voo cego, sem áudio, sem retorno de áudio", lamentou Pelajo.

Em contato com o UOL, a Globo se pronunciou sobre o vídeo. Segundo a emissora, falhas técnicas são raras, mas acontecem. O comunicado ainda informa que a apresentadora se desculpou com os colegas. "Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado.", informa em nota.