Publicado 24/06/2021 15:31

Rio - A ex-BBB Lumena Aleluia se abriu com os fãs após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (24). Um dos fãs da baiana aproveitou para questionar se a psicóloga tinha alguma experiência com relacionamento aberto e a DJ decidiu responder a dúvida.

"Vocês gostam da bagaceira, né?", brincou a influenciadora. "Olha, vou mandar o papo reto, eu já tive. Já experimentei e é aquilo mesmo e não muda nada. Mas é um papo sério e precisa ter muita maturidade", esclareceu a ex-BBB, que atualmente namora a musicista Fernanda Maia.

Lumena ainda respondeu sobre seu projeto de tentar uma carreira como atriz. A baiana demonstrou bastante animação ao dizer que ainda não poderia comentar o assunto e pediu que os seguidores torcessem para a "era atriz" acontecer.