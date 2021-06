Fiuk beija Gil do Vigor em nova múisica - Reprodução

Por iG

Publicado 12/06/2021 08:25

São Paulo - Os fãs de "Giuk" estão em festa! Na noite desta sexta-feira, o cantor Fiuk lançou o clipe da sua nova música "Big Bang", com participação especial de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. A baiana e ex-BBB Lumena Aleluia participa do clipe futurístico do cantor, além da atriz Dandara Mariana, que contracenou com Fiuk em "A Força do Querer".



Em uma cena do clipe do single, Fiuk aparece beijando Gil do Vigor. O momento levou os fãs do shipper de amizade "Giuk" à loucura. "Sempre tive mais dificuldade para essa coisa lúdica. Até em letras. As minhas são mais diretas. Achei legal esse negócio de me permitir fazer o novo. Sempre fui um pouco mais dramático em letras e tudo. Neste momento, falei ‘pode crer, vou fazer pelo menos esse clipe mais lúdico, mais leve’. É um clipe muito bem-humorado”, disse Fiuk sobre o clipe.



Assista ao clipe: