Gil do Vigor participa do Conversa com BialReprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 02:56

Rio – Gilberto Nogueira foi o convidado especial do programa Conversa com Bial desta sexta-feira (11). O apresentador e o economista conversaram sobre a história de vida do ex-BBB. Pedro Bial iniciou o programa relembrando seus tempos no comando do Big Brother Brasil e realizou um de seus famosos discursos, exclusivo para Gil do Vigor.

No entanto, o discurso não foi um daqueles que antecedia uma eliminação, por tanto, Bial nomeou esse um “discurso de iluminação” e declarou: “Você é o único que vai ter o discurso do Tiago e do Bial”.

Nas redes sociais, os fãs vigorosos de Gil e do BBB repercutiram a participação no programa e enalteceram o discurso de Pedro. Até o Boninho foi às redes sociais comentar a entrevista. Confira:

O discurso de “iluminação” que o Bial fez para o Gil. GIL NO BIAL #ConversaComBial /Equipe Gil pic.twitter.com/CbdGf28BTV — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 11, 2021

"O brasileiro procura o Salvador da pátria, e não existe essa pessoa. Existe pessoas mal intencionadas... Quem vai salvar o Brasil, é cada um de nós"

GIL NO BIAL#ConversaComBial pic.twitter.com/eUvcuANaAE — hi bye, nathalia! (@eunathaliasilva) June 11, 2021