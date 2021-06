Power Couple: casal Fênix sofre nova derrota - Reprodução / Record TV

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 02:09

Rio – A noite desta quinta-feira (10) marcou a eliminação de mais um casal do Power Couple Brasil. Essa semana Jonjon e Carol dão adeus a mansão power e a disputa pelo prêmio do reality. Porém, o destaque ficou para o casal Mari e Matheus, que permaneceu na casa com um recorde de votos (56,63%), para a infelicidade das inimigas.

Quem não gostou nada dessa volta foi o casal Deborah e Bruno. Adversários declarados do “bonde passa pano”, que também conta com Márcia, Rod Bala, Yugnir e Mirella, o casal Fênix ficou com cara de enterro quando viram Mari e Matheus entrando pela porta novamente.

Nas redes sociais, os fãs do programa comemoram a volta dos youtubers e não perdoaram a reação da dupla adversária.

Mari e Matheus voltaram com mais de 56% dos votos VOTOU CERTO BRASIIIIL #EliminaçãoPowerCouple #PowerCouple Mariana / Carol pic.twitter.com/D3f3fvts2b — Pablo Oliveira (@_Oliveira_Pablo) June 11, 2021