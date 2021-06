Brasil x Paraguai no Defensores del Chaco em Assunção. Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/06/2021 01:45

Rio – Após o fim do jogo entre Brasil e Paraguai , na noite desta terça-feira (08), jogadores da seleção brasileira publicaram, em conjunto, nas redes sociais um texto expondo sua opinião sobre a realização da Copa América. Através dos stories do Instagram, Neymar, Casemiro e outros integrantes da seleção afirmaram que “somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à Seleção Brasileira”.

Os integrantes da equipe verde e amarela quebram o silêncio e acabam com boatos a cerca da presença do Brasil na competição, garantindo que apesar da insatisfação, irão participar do torneio. Confira na íntegra o manifesto dos jogadores:

Manifesto dos jogadores Reprodução / Internet

Nas redes sociais, os internautas comentaram a repercussão sobre a decisão dos jogadores. Muitas pessoas ressentiram o fato de os jogadores não terem tocado no assunto da pandemia ou lamentado as mortes causadas pelo Covid-19.

⚽️ Interpretando o manifesto:

Insatisfeitos por razões humanitárias = Morreram 475 mil brasileiros e a terceira onda se aproxima.

Insatisfeitos por razões profissionais = Tô cansado, quero férias, tenho medo de retaliação.

Quem é quem no Manifesto dos Verde-Amarelos? — Flávia Oliveira (@flaviaol) June 9, 2021

Para finalizar: não há a palavra PANDEMIA no aguardado manifesto dos jogadores da seleção brasileira. Tal ausência diz mais que todo o resto do texto. — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) June 9, 2021

Eximir a nota de ter cunho político já faz ela perder totalmente o sentido. A Copa América só está sendo realizada justamente por causa de........ POLÍTICA!



Os caras não têm a mínima noção do poder que têm. Ou não querem ter mesmo.



Manifesto de nada... — Guilherme Moreno (@_oguimoreno) June 9, 2021