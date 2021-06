Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 - Divulgação

Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 00:13 | Atualizado 09/06/2021 00:16

Rio – A Mastercard decidiu que não vai mais exibir seu patrocínio durante a Copa América 2021. Tudo indica que, devido à repercussão negativa que o campeonato ganhou recentemente, a empresa de pagamentos resolveu afastar sua imagem das polêmicas que a competição pode trazer

Em nota ao Radar Econômico, a marca afirmou que “após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil”. Isso quer dizer que apesar de não ter sua marca exibida nessa edição da Copa, a Mastercard ainda é uma patrocinadora e continua com seu contrato com a Conmebol em vigor, porém não é obrigada a participar de ações de marketing ou a expor seu nome durante os jogos.

Publicidade

Nas redes sociais os internautas comentaram a decisão da empresa. Algumas pessoas chegaram a alegar que a Mastercard teria motivos ideológicos por traz da decisão e que cancelariam seus cartões com a bandeira vermelha e amarela.

Bicho, a Mastercard segurou um tempão patrocinando o Neymar, e demorou a romper contrato com um site adulto suspeito de ter vídeos com não adultos, mas correu pra se desvencilhar da imagem de roteador de COVID do Jair.... https://t.co/2idKmO2c9T — Julio C. Ponce #VACINAJA (@jasonptodd) June 9, 2021

Publicidade

Atenção! Mastercard acaba de pedir recuperação judicial pic.twitter.com/jKE1skMryU — Advogato de Schrödinger (@soutoverso) June 9, 2021