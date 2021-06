Márcia Fellipe e Rod Bala - Divulgação

Márcia Fellipe e Rod BalaDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 02:13

Rio – As tretas não param de acontecer no Power Couple Brasil. No episódio desta segunda-feira (07), o Jogo da Discórdia mais uma vez colocou fogo no parquinho da mansão power. O elenco do barraco, você já conhece. A cantora Márcia Fellipe não segurou calada a provocação feita por Deborah Albuquerque e Li Martins.

As esposas são desafetos de Márcia há algum tempo. Na dinâmica de hoje, a forrozeira não tolerou ser colocada como falsa pela dupla adversária e soltou o verbo. Armando aquele barraco pra ninguém botar defeito, Márcia passou por cima da fala e, em determinados momentos, gritou para interromper outras pessoas que falavam contra ela.

Publicidade

Pelo menos para os internautas deu certo e a cantora foi ouvida nas redes sociais. Os fãs do programa saíram em defesa da esposa de Rod Bala, assumindo aquela “passada de pano” para ela.

No Jogo da Discórdia, @OficialDeborahA e @DrBrunoSalomao disseram que @MarciaFellipe e @rod_bala entregaram a Suíte Power suja e com bananas escondidas! É claro que o quebra-power rendeu, né?!



Veja o #PowerCouple ao vivo no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/QmPZnUv548 pic.twitter.com/xL2VRFnbpt — Power Couple Brasil (@powercouple) June 8, 2021

Publicidade

Publicidade

quem tá contra a Márcia, n assisti reality show d vdd n, pq quem ama reality show, gosta da baixaria, da treta e d pessoas q falam na cara #homenspower pic.twitter.com/xCm5DDZjYi — H. (@jhelenaa_) June 8, 2021