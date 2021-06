Web não perdoa moleza em No Limite - Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 00:00

Rio – A realidade de sobrevivência em ‘No Limite’, aparentemente, não está alinhada com a expectativa dos fãs do programa. No episódio desta terça-feira (07), os sobreviventes da ilha receberam um luau com direito a churrasco e um show ao vivo de Wesley Safadão. Para um programa que já fez seus participantes comerem olhos de cabra e macarrão com minhocas, a “facilidade” dessa nova edição não está agradando.

Pelas redes sociais, os internautas não perdoaram a colher de chá que o reality está passando e provocaram. Os famosos memes de “Expectativa X Realidade” e provocações com a apresentação de safadão tomaram conta dos assuntos mais comentados logo no início do programa.

Expectativa #NoLimite: hj vcs vao almocar olho de cabra e quem vomitar vai ter q beber o vômito.



Realidade: quem ganhar a prova vai ganhar um luau com churrasco e show do wesley safadão!



Kkkkkkkkkkk — Samir Duarte (@eusousamir) June 8, 2021

a prova da imunidade é aguentar o show do Wesley safadão #NoLimite pic.twitter.com/sad2ibEs8N — ex-BBB (@sandaliadamanu) June 8, 2021

O conceito de ter um show de Wesley Safadão em pleno reality de sobrevivência



transformaram o #NoLimite em uma colônia de férias piorada — Ricardo S (@RickSouza) June 8, 2021