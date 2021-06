Bruno e Deborah deixam amigos na pior - Reprodução / TV Record

Bruno e Deborah deixam amigos na pior

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 00:56

Rio – Durante a formação da DR, o casal Deborah Albuquerque e Bruno Salomão deixaram seus maiores aliados no Power Couple Brasil a ver navios. O casal venceu a prova desta quarta-feira (02) e se tornou o Casal Power, conquistando assim o poder secreto de salvar um casal da berlinda. O casal Fênix planejou lançar seus amigos Li Martins e JP para a DR, para depois salvá-los, mas uma gafe de Deborah jogou tudo por água a baixo.

O plano dos líderes seria indicar os amigos para a DR, para então livra-los com o poder que receberam minutos antes da votação. O poder também dava o direito do casal salvo de indicar uma nova dupla para ocupar o seu lugar. No entanto tudo deu errado, Deborah deu com a língua nos dentes e contou que só estava indicando os amigos por causa do poder que tinha recebido.

Adriane Galisteu esperou até o último momento e, quando já estava tudo acertado, a apresentadora avisou que o poder do casal power havia sido anulado, pois Deborah não respeitou a regra do silêncio, deixando a esposa arrasada e seus aliados, Li e JP, numa situação muito delicada, enfrentando Pimpolho, Bibi, Rod Bala e Márcia Fellipe na DR dessa semana.

Carelli fazendo justiça. Depois do Biel, ninguém mais abre a boca sobre o poder e passa impune. #DRPowerCouple — aline ramos (@_alineramos) June 3, 2021

Kkkkkkkkkk o melhor foi a cara da Debora kkkkkk #DRPowerCouple pic.twitter.com/xa48RnnXpg — kimwerneck (@kimwerneck) June 3, 2021