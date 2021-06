Jonjon discute com outros maridos Reprodução / Playplus

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 00:42

Rio – O clima esquentou no Power Couple Brasil desta segunda-feira (31). Durante a prova das mulheres o DJ Jonathan Costa, o dançarino Fábio e o youtuber Matheus Yurley protagonizaram uma discussão braba, quase chegando as vias de fato.

Primeiro JonJon começou a brigar com Fábio, pois o DJ acreditou que o marido de Dani Hypólito teria usado de má fé ao escolher Carol, esposa de Jon, para ser adversária de Dani na prova. Segundo Jonathan, Fábio só escolheu a esposa do DJ, pois sabia que ela estava com o joelho machucado.

Em seguida, Matheus tentou acalmar os ânimos e se intrometeu na briga dos dois. JonJon, que já estava bastante exaltado, voltou-se contra o youtuber. Os dois começaram uma nova discussão, e outros maridos tiveram que segurar JonJon para afasta-lo dos outros dois participantes.

EITA! @jonjon e @fabiocastrofb discutiram antes da Prova das Mulheres! @matheusyurley tentou acalmar os ânimos, mas entrou em uma treta feia com o DJ!



Acompanhe o #PowerCouple ao vivo no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/QmPZnUMGsI pic.twitter.com/CDEUjINDy7 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 1, 2021

O Fábio desmascarando o jonjon foi tudo!!!!

Se ela estava machucada mesmo, porquê ele apostaria 21 mil?#PowerCouple #MulheresPower pic.twitter.com/ShWLieRy6z — mariii (@paiva_mariii) June 1, 2021