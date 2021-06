Lucas Chumbo Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 00:49

Rio – O surfista Lucas Chumbo foi eliminado desta terça-feira (01) do No Limite. O ex-BBB surpreendeu os companheiros de tribo ao pedir para ser votado no portal para sair do programa. Chumbo estava sofrendo uma crise de gastrite e decidiu que não aguentaria mais continuar no reality.

Após o fim da prova da imunidade, Íris já estava convicta que seria eliminada, porém essa reviravolta na saúde de Lucas concedeu a loira mais uma semana no acampamento da tribo Carcará. Nas redes sociais, os fãs do programa repercutiram a decisão do surfista e a quebra de expectativa na eliminação da semana.

A Íris internamente depois que o Chumbo pediu pra eliminarem ele: #NoLimite pic.twitter.com/jTQdqjhWhU — Wesley Safadão (@WesleySafadao) June 2, 2021

Tadinho do Chumbo



E de nóis que vai aturar a Íris mais uma semana #NoLimite — PEDRAO (@Itspedrito) June 2, 2021