Kaysar e Gleici Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 00:34

Rio – O romance está no ar em “No Limite”. No episódio desta terça-feira (01), enquanto a tribo Carcará remoía a derrota sofrida na última semana, a tribo Calango curtiu um clima de paquera. Kaysar e Gleici trocaram flertes e pulseiras, nesse meio tempo Carol Peixinho e Arcrebiano também revelaram estar se conhecendo melhor.

Na manhã antes da prova dos privilégios, Kaysar fez uma leitura de borras de café e brincou com uma possível paixão entre Carol Peixinho e Arcrebiano. Mas o ator também puxou a brincadeira para si e comentou que ele e Gleici também podem formar casal. No fim, Carol ainda fez uma revelação para as companheiras de tribo: ela já conhecia o Bil antes do programa. “A gente se conhecia pelo direct do Instagram. Um dia ele ficou hospedado no meu prédio e a gente se conheceu”, contou Peixinho.

Publicidade

Nas redes sociais os fãs do programa começaram os “ships” (expressão da internet para apoiar um casal)

aí um casal improvável que eu nunca imaginei, kaysar e gleici #NoLimite pic.twitter.com/hu14ezjSpS — zoe (@tuita_zoe) June 2, 2021

Publicidade

Gleici e Kaysar ultrapassando todos os limites da shippagem. #NoLimite pic.twitter.com/2GpV5vFEwh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 2, 2021