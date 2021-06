Brasil x Paraguai no Defensores del Chaco em Assunção. Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

O Brasil visitou o Paraguai no Estádios Defensores Del Chaco, em Assunção, venceu o jogo, por 2 a 0, chegou a sexta vitórias nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em seis jogos e quebrou um tabu de 35 anos sem vencer o Paraguai no país rival, na competição. Os gols foram marcados por Neymar, aos três minutos do primeiro tempo, e Paquetá aos 48 do segundo tempo.

Agora, a equipe do técnico Tite é a líder das Eliminatórias, com 18 pontos, seis na frente da segunda colocada, a Argentina. O próximo jogo da seleção brasileira na competição é só em setembro, contra o Chile.

O jogo começou animado e com Neymar abrindo o placar logo no primeiro lance de ataque da seleção brasileira. Gabriel Jesus recebeu ótimo lançamento na lateral direita, avançou e cruzou muito bem. O camisa 10 aproveitou a sobra e tocou na saída do goleiro para estufar a rede e sair para o abraço. Com o gol, Neymar igualou Romário e Zico na artilharia da Seleção em Eliminatórias. Maiores artilheiros do Brasil nas Eliminatórias são: Neymar, Zico e Romário, onze gols cada.



Os comandados de Tite mantiveram a postura ofensiva, e Richarlison quase ampliou. O atacante recebeu ótimo lançamento de Fred, mas dominou mal, finalizou em cima do goleiro do Paraguai e desperdiçou boa oportunidade. Depois disso, o jogo deu uma esfriada e só voltou a ter lance de perigo aos 23 minutos, mas com o Paraguai. Almirón recebeu ótimo passe dentro da área depois de jogada individual de Rojas e finalizou para o gol. A bola desviou em Militão e saiu para escanteio.



Aos 42, Fred levou segundo amarelo em dois jogos. Com isso, ele está suspenso para a próxima partida das Eliminatórias - dia 2 de setembro contra o Chile, em Santiago. E, antes do apito final, Richarlison recebeu ótimo lançamento e marcou o segundo para o Brasil, mas foi flagrado em posição de impedimento.

Para o segundo tempo, Tite saco Fred, que estava com amarelo, e colocou Lucas Paquetá. Aos nove minutos, Neymar cruza muito bem, Marquinhos se antecipou à marcação, mas o cabeceio foi direto para fora, pertinho da trave direita do gol do Paraguai. Aos 18, o camisa 10 da Seleção, novamente, levou perigo ao gol dos paraguaios. Gabriel Jesus fez ótima jogada pelo meio e encontrou Neymar dentro da área. O atacante do Brasil finalizou de perna esquerda e a bola passou muito perto do gol.



No banco de reservas, Tite gritava e elogiava a atuação de Gabriel Jesus. O atacante vive sua maior seca na Seleção, com oito gols sem balançar a rede, mas teve papel tático importante diante do Paraguai.

O jogo ficou monótono, sem grandes emoções, e com os jogadores das duas equipes demonstrando desgaste físico. Para dar um gás novo à equipe, Tite Richarlison e Gabriel Jesus para colocar Gabigol e Everton Cebolinha, respectivamente.

As mudanças surtiram efeito, o time melhorou e conseguiu ampliar o marcador nos instantes finais de jogo. Neymar fez (mais uma) jogada espetacular pelo meio e deixou Lucas Paquetá em ótimas condições na entrada da área do Paraguai. O meia, cria do Flamengo e atualmente no Lyon, finalizou de primeira e fechou o caixão do time paraguaio, sacramentando a vitória brasileira em Assunção.