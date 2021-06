Brasil x Paraguai no Defensores del Chaco em Assunção. - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/06/2021 23:37

O zagueiro Marquinhos, enfim, quebrou o silêncio sobre o Brasil disputar a Copa América, que será disputada em solo brasileiro. O jogador, após a vitória sobre o Paraguai, concedeu entrevista na beira do campo, disse que o grupo não pensou em boicote e relembrou que existe uma hierarquia.

"Em momento algum os jogadores negaram vestir essa camisa. É o nosso sonho de criança, o maior orgulho vestir a camisa da seleção. A partir de agora a gente vai ver o que vai ser decidido. Há uma hierarquia."

Existe a expectativa de os jogadores da Seleção emitirem, de forma conjunta, um comunicado oficial sobre a situação. O tom de discurso será de "atuar a Copa América, mas com consciência do momento que o país vive diante da pandemia da Covid-19".

A Copa América começa no dia 13 de junho, com a seleção brasileira no jogo de abertura, contra a Venezuela, no dia 13, no Mané Garrincha, em Brasília. A competição vai até 10 de julho, quando a final será realizada no Maracanã.