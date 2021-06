Sanja Djurdevic foi punida com dois jogos de suspensão na Liga das Nações de Volêi pela FIBV - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:17

Rimini - O gesto racista da sérvia Sanja Djurdevic contra a tailandesa Pleumjit Thinkaow não passou despercebido no confronto entre as duas seleções pela Liga das Nações na última semana. Ao ironizar um erro da adversária, a líbero puxou os olhos com os dedos, numa lamentável tentativa de imitar os traços orientais, que é considerado um gesto racista. Após a enxurrada de críticas nas redes sociais, a FIVB confirmou a punição de dois jogos de suspensão da jogadora.

"Tendo em vista a natureza da infração em competição, o processo foi conduzido de forma expedita. O Subcomitê do Painel Disciplinar da FIVB reserva-se ao direito de reabrir os procedimentos se o jogador não cumprir sua sanção. A sanção é final. A FIVB está empenhada em promover a compreensão, solidariedade e unidade contra todas as formas de comportamento discriminatório. A FIVB continuará a trabalhar incansavelmente com todas as suas Federações Nacionais para garantir que esses valores sejam refletidos em toda a comunidade", diz a nota divulgada da FIVB.



Dessa forma, Sanja não enfrentou a Bélgica nesta terça-feira e ficará fora do confronto com o Canadá, no dia 12 de junho. O lamentável gesto da líbero ainda rendeu uma multa de 20 mil francos suíços, cerca de R$ 111 mil, a Federação Sérvia. O valor será destinado instituições que combatem a discriminação ou para ajudar a financiar projetos educacionais.



"Pedimos sinceras desculpas à equipe da Tailândia, ao povo da Tailândia e a todos os afetados por isso. Mas, por favor, não exagere! Sanja está ciente de seu erro e imediatamente pediu desculpas a toda a equipe da Tailândia. Ela só queria mostrar às suas companheiras: “Vamos começar a jogar na defesa como eles agora”. Ela não quis desrespeitar. Claro, foi lamentável. Mas foi um simples mal-entendido, e tudo terminou em um clima amistoso entre as jogadoras das duas equipes", diz a nota divulgada pela Federação da Sérvia.