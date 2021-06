Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022 - AFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:45

Com contrato apenas até junho de 2022, Mbappé não acertou a renovação com o PSG, que vê o interesse do Real Madrid aumentar cada vez mais. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue estaria disposto a investir a maior parte do orçamento para contratações no atacante francês e ainda incluir o Varane na negociação.

Segundo o jornal 'Sport', o Real Madrid estaria disposto a pagar até R$ 460 milhões mais o zagueiro francês para contar com Mbappé já na próxima temporada. Apesar de o atacante poder assinar um pré-contrato a partir de dezembro deste ano e sair de graça em julho de 2022, o clube espanhol deseja contar com ele o quanto antes.



Devido ao interesse do Real Madrid, a renovação com o PSG estacionou e internamente não há mais otimismo em um acordo. Entretanto, os franceses não pretendem facilitar as coisas e não abrem mão de um de seus principais jogadores, garantindo que ele fica até pelo menos junho de 2022.