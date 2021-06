Maicon estava no Sona Calcio, da quarta divisão italiana - Divulgação/Sona Calcio

Maicon estava no Sona Calcio, da quarta divisão italianaDivulgação/Sona Calcio

Por Lance

Publicado 08/06/2021 16:40

Maicon, ex-lateral direito da Seleção Brasileira e Inter de Milão, está próximo de assinar contrato com o Tre Penne, clube de San Marino, segundo o jornal espanhol 'As'. Próximo de completar 40 anos, o jogador busca um novo desafio na carreira: atuar na Uefa Conference League.

Sua nova equipe conseguiu se classificar para o novo torneio europeu após terminar em 3º lugar no campeonato nacional. O time inicia sua trajetória no próximo dia 8 de julho pela primeira fase pré-eliminatória da competição e terá muito caminho a percorrer caso queira chegar nos grupos.



Lucas Nanni, diretor do Tre Penne, confirmou que o acordo com o brasileiro é para a disputa dos dois jogos da rodada inicial. No entanto, não está descartada a ampliação do contrato por uma temporada, embora a classificação do time de San Marino seja vista como improvável.



Maicon já esteve entre os melhores de sua posição quando atuou pela Inter de Milão, onde conquistou quatro títulos do Campeonato Italiano e uma Champions League. Nos últimos meses, o atleta esteve no Sona Calcio, da quarta divisão italiana.

