Meia do Grêmio revela dívida de Fluminense e Botafogo: 'Estou até hoje para receber'

Rio - Com boa passagem por São Paulo e atualmente no Grêmio, onde somou grandes conquistas, o meio-campista Maicon relembrou dívidas com Fluminense e Botafogo nesta segunda-feira. Em entrevista à Fox Sports, o jogador contou uma história inusitada sobre a disputa judicial com o Botafogo. O atleta também comentou as críticas e julgamentos que jogadores recebem pelos altos salários.



"No Botafogo em 2006 joguei quatro meses, recebi dois. Vou te contar uma história que você vai dar risada. Botei na Justiça, cheguei na audiência e minha advogada chegou atrasada. Perdi o dinheiro. No Fluminense foram meus dois primeiros anos como profissional, na época ganhava R$ 5 mil, não recebi até hoje. Foi em 2004 e 2005. Vou fazer o que? O problema das pessoas é tirar que todo jogador ganha muito, é milionário e mercenário, disse Maicon, que completou:



"Ninguém sabe de onde a gente veio, qual a nossa história. Só vê o agora. Sou de Bangu, de família humilde, ralei muito, fiz minha categoria de base no Madureira, muitas vezes não tinha dinheiro para passagem. Estou até hoje para receber de Fluminense e Botafogo. Nenhum torcedor bate na porta para pagar dinheiro que não o Figueirense, o Fluminense, o Botafogo não pagou, prefere julgar porque acha que sempre recebemos salários altos", encerrou.