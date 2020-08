Guerrero sofre lesão no joelho direito, vai passar por cirurgia e não atua mais em 2020

Rio - Paolo Guerrero não atua mais pelo Internacional em 2020. O clube informou no começo da tarde desta segunda-feira que o atacante está fora dos jogos pelo restante da temporada. O peruano sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito no jogo contra o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, e passará por cirurgia nos próximos dias.

Guerrero sofreu a lesão em uma disputa de bola com Igor Julião, já no segundo tempo. Acionado por Thiago Galhardo, ele trombou com o defensor adversário e levou a pior.



Sem Guerrero, William Pottker e Yuri Alberto são as principais opções de Eduardo Coudet para o duelo com o Atlético-GO, na quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio, válido pela 4ª rodada do Brasileirão.



Guerrero é o artilheiro do Internacional no ano com 10 gols em 15 jogos, além de duas assistências. Além disso, ele também é o goleador do Brasileirão, com três gols marcados em três jogos. O atacante participou de todos os gols da equipe na competição.