Personalidade também é uma virtude do jovemDivulgação / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 08/06/2021 17:27 | Atualizado 08/06/2021 17:29

O Flamengo é um clube conhecido por revelar promessas para o futebol. E mais uma joia está sendo lapidada nas categorias de base do clube. Trata-se de Matheus Gonçalves, atacante de apenas 15 anos, mas que já é destaque no time sub-17 rubro-negro. Recentemente, o garoto foi chamado para a Seleção Sub-17 para um período de treinamento entre os dias 17 e 27 de junho.

Confira abaixo a entrevista completa com o garoto: Em 2021, em cinco jogos, sendo apenas um como titular, Matheus Gonçalves, que é canhoto e tem a velocidade como uma das principais virtudes, marcou dois gols, contra Ceará e Grêmio, ambos pelo Brasileirão Sub-17. Para conhecer melhor o jovem, a reportagem do Jornal O Dia o entrevistou para apresentá-lo à torcida do Flamengo.

Você pode se apresentar à torcida rubro-negra? Pode falar quais são os seus pontos fortes e fracos?

Meu nome é Matheus Gonçalves, tenho 15 anos e jogo pelo Sub-17 do Flamengo. Posso atuar como meia ou atacante. Meus pontos fortes são o 1x1 ofensivo, jogo apoiado, encontrar bolas nos espaços, pressionar a saída adversária e finalizar bem. Meu ponto fraco é a transição defensiva, mas sou um atleta esforçado, de personalidade e decisivo.

Como chegou ao Flamengo?



Eu jogava na OLG Sports, uma escolinha em Realengo. Fui disputar a Copa Vizu e um captador me chamou para fazer um teste no Flamengo em setembro de 2016. Passei e fiquei um ano, mas fui dispensado. Depois de um tempo joguei o Campeonato Metropolitano pelo Campo Grande e fui muito bem, sendo chamado novamente para o clube, desta vez com contrato de formação.

Qual é o seu ídolo no futebol? E no Flamengo tem alguém que você se espelha?

Matheus Gonçalves comemorando gol com a camisa do Flamengo Divulgação / Flamengo Você tem apenas 15 anos, mas já faz parte do Sub-17. Isso faz com que você jogue mais tranquilo, sem muita cobrança?



Na verdade até acho que é ao contrário. Tenho as mesmas responsabilidades de todos, precisando me doar ao máximo todos os dias nos treinos e jogos para me manter nessa categoria. Meus ídolos são Messi e Neymar, pois os dois têm muita personalidade, chamam o jogo e com uma capacidade imensa de inovar. No Flamengo tem o Gabigol, que é um cara muito decisivo.Na verdade até acho que é ao contrário. Tenho as mesmas responsabilidades de todos, precisando me doar ao máximo todos os dias nos treinos e jogos para me manter nessa categoria.

Um dirigente, numa conversa em off, me disse que você é um diamante sendo lapidado. Você se considera joia?

Acredito muito no meu potencial e torço para conseguir dar muitas alegrias para a Nação em um futuro breve.

Quais são os seus objetivos para 2021? Tem alguma meta?



Meus objetivos são de poder jogar em todas as partidas da categoria Sub-17, ser Campeão Brasileiro ou da Copa do Brasil, aprimorar meus pontos fortes, trabalhar nas dificuldades e ir para a Seleção Brasileira dessa categoria.