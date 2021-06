Griezmann e Pogba amparam Benzema no momento em que ele pede para ser substituído após sentir o joelho direito - AFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:12 | Atualizado 08/06/2021 19:14

Saint-Denis - De volta à seleção da França após quase seis anos, Benzema, com dores no joelho direito, deixou o gramado do Stade de France, em Saint-Denis, aos 41 minutos do primeiro tempo no amistoso contra a Bulgária. Apesar da tranquila vitória por 3 a 0, o quadro do atacante preocupa Didier Deschamps a uma semana da estreia na Eurocopa.

Com gols de Griezmann e Olivier Giroud, duas vezes, os Bleus, atuais campeões do mundo, não encontraram resistência para confirmar o favoritismo. A volta de Benzema, em ótima fase no Real Madrid, aumentou ainda mais o potencial da seleção francesa. Portanto, o risco de corte é lamentado em todo o país.

Benzema se machucou ao subiu para cabecear uma bola. Ao aterrissar, sentiu o joelho, aos 34 minutos. Atendido à beira do gramado, ele usou uma bandagem no local e voltou para jogo. Pouco depois, pediu substituição e Giroud, do Arsenal, entrou em seu lugar.



"Ele está com uma muleta, ele sofreu uma pancada no músculo acima do joelho. Não quisemos correr risco. A equipe médica está ao seu lado", disse Deschamps, no intervalo do jogo.

Em sua estreia na Eurocopa, a França enfrenta a Alemanha na Allianz Arena, em Munique, na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília).