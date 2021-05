Atualmente no Olympiacos, o apoiador, de 36 anos, quebrou o silêncio após a volta de Benzema à seleção francesa Divulgação/Olympiacos

Publicado 20/05/2021 21:34 | Atualizado 20/05/2021 21:40

Pireu - Dois dias após a confirmação da volta de Benzema à seleção da França para a disputa da Eurocopa, Mathieu Valbuena quebrou o silêncio. O personagem em questão é a suposta vítima do caso de chantagem, com participação do astro do Real Madrid, para evitar a divulgação de um vídeo íntimo do apoiador, de 36 anos, que atualmente defende o Olympiacos, da Grécia. Na entrevista à 'RMC Sport', no entanto, driblou os detalhes do polêmico episódio, mas criticou o critério do técnico Didier Deschamps.

"Não tenho nada a dizer quanto a isso. Se trouxer algo de positivo à seleção, melhor. Agora, para mim, o Didier Deschamps é o grande vencedor disto. Se funcionar, diremos que soube se adaptar apesar do contexto difícil. Se der errado, não vai ser ele o culpado. É uma coisa que o Deschamps sabe fazer muito bem", declarou em entrevista à RMC Sport.

O polêmico caso custou uma severa punição aos envolvidos. Benzema não era convocado pelo técnico Didier Deschamps desde 2016. Apesar da regularidade e papel de destaque no Real Madrid, o atacante não participou da campanha dos Les Bleus na conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.