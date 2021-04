Vinícius Junior vem sendo destaque do Real Madrid nas últimas partidas AFP

Por Lance

Publicado 08/04/2021 18:40 | Atualizado 08/04/2021 18:41

Antes do clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, que acontece no próximo sábado (10), o atacante Karim Benzema concedeu entrevista ao site da La Liga. E um dos temas abordados pelo francês foi sobre o brasileiro Vinícius Jr., que tem se destacado no time merengue nos últimos jogos.

Para o camisa 9, o atacante revelado no Flamengo tem tudo para construir uma carreira vitoriosa no Real Madrid e considerou o jogador como um "fenômeno". Benzema ainda disse que, às vezes, fala mais alto com o brasileiro, mas que é para ajudá-lo.



"Vini é um jogador muito jovem. Acredito nele, porque ele tem tudo para vencer aqui. Por isso converso muito, muito com ele dentro e fora de campo. Às vezes eu falo um pouco alto, mas é para ele. Sei que ele pode dar mais, porque ele é um fenômeno quando quer", disse.



Benzema também falou o que espera do jogo contra o Barcelona e considerou o clássico como uma final. "Para mim é o melhor jogo do mundo. Não só para mim, mas para todos, porque são duas equipes que têm muita história e é sempre um jogo muito importante. É como uma final".