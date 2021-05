Taça da Copa América Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 30/05/2021 23:22

Rio - A Conmebol anunciou, na noite deste domingo, que a Copa América não será mais realizada na Argentina. A duas semanas do início do torneio, a entidade ficou sem opção diante do aumento de casos da Covid-19 no país e não descarta cancelar a competição.

De acordo com o site "Globo Esporte, o conselho da entidade se reunirá na manhã desta segunda-feira para definir o que fazer: cancelar a Copa América, ou buscar outra sede.

"A Conmebol informa que pelas presentes circunstâncias decidiu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Conmebol analisa a oferta de outros países que manifestaram interesse em sediar o torneio continental", disse a entidade.

Inicialmente, a Copa América seria disputa tendo como sede, além da Argentina, a Colômbia. No entanto, os processos contra a reforma tributária no país forçaram a Conmebol a cancelar a disputa no país.