Renan Dal Zotto perdeu 26kg no período de internação para tratar o novo coronavírusfotos Wander Roberto/Inovafoto/CBV/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 18:06

Rio - Após vencer a batalha contra o novo coronavírus, Renan Dal Zotto teve mais um motivo para celebrar nesta terça-feira ao receber a segunda dose da Coronavac, vacina contra a covid-19, no Rio de Janeiro. Acometido pela doença, o técnico da seleção masculina de vôlei ficou 36 dias internado, foi entubado duas vezes e foi submetido a uma cirurgia vascular no período em que esteve no Hospital Samaritano, em Botafogo.

Renan Dal Zotto recebeu alta no último dia 21 de maio e iniciou uma maratona particular de fisioterapia e treinos físicos para para se recuperar fisicamente e ter condições de 'reassumir' o comando da seleção nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O auxiliar Carlos Schwanke tem dirigido interinamente o Brasil na Liga das Nações.

Durante o período de internação, Renan perdeu 26kg. Na volta para casa, nada de descanso. As atividades numa clínica de reabilitação no Humaitá são rigorosamente seguidas à risca, com duas sessões diárias, seis dias por semana.