Coluna do Venê

'Boa finalização, 1x1 ofensivo, veloz e jogo apoiado': joia do Flamengo, Matheus Gonçalves se apresenta à torcida

Com apenas 15 anos e destaque do Sub-17 do Rubro-Negro em 2021, jovem atacante, que tem Messi e Neymar como ídolos, foi convocado para a Seleção Sub-17

Publicado 08/06/2021 17:27 | Atualizado há 3 horas