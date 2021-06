Lula e Marcelo Freixo - Ricardo Stuckert

Lula e Marcelo FreixoRicardo Stuckert

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 00:50

Rio – Na noite desta quinta-feira (10), um evento reuniu o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva com lideranças da esquerda no Rio de Janeiro. Lula cumpre uma agenda de três dias no estado e pretende auxiliar a formação de uma frente ampla no Rio contra o bloco de extrema-direita para as eleições de 2022.

Através de suas redes sociais, o ex-presidente publicou fotos do encontro que contou com a participação dos deputados federais Alessandro Molon (PSB), Jandira Feghali (PCdoB) e Marcelo Freixo (PSOL). Além dos deputados estaduais André Ciciliano (PT) e Carlos Minc (PSB). Também estava presente a presidente do PT Gleisi Hoffmann.

Freixo também usou suas redes sociais para publicar uma imagem ao lado do petista, na legenda ele escreveu “[Junto] Com Lula para mudar a história do Rio”. Internautas repercutiram as imagens e o assunto foi um dos mais comentados no Twitter.

Com @LulaOficial para mudar a história do Rio. pic.twitter.com/WuTRuMPhlZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 10, 2021

“O Freixo ir pra o PSB é uma jogada do PT pra trazer o PSB de volta pra esquerda”



A pergunta que eu faço, quem vai fazer a jogada pra trazer o PT pra esquerda? — Mazita Chaves (@MazitaChaves) June 10, 2021

