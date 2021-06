William Bonner e Renata Vasconcellos são convocados para trabalhar aos sábados - Reprodução

William Bonner e Renata Vasconcellos são convocados para trabalhar aos sábadosReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 23:34 | Atualizado 09/06/2021 23:58

Rio – A exibição do Jornal Nacional dessa quarta-feira (09) surpreendeu os espectadores, mas não foi por causa de uma notícia polêmica. A edição de hoje do telejornal global recebeu um oferecimento inusitado: a plataforma de redes sociais TikTok.

Conhecida por produzir desafios e montagens de dança, o TikTok faz sua aparição no horário nobre da televisão pela primeira vez e pegou os internautas de surpresa. A combinação do tradicional jornal de Willian Bonner com a despojada rede social das dancinhas provocou as melhores reações na web. Confira:

Eu? No Jornal Nacional? O que aconteceu? Estava lavando o cabelo — TikTok Brasil (@TikTokBrasil) June 9, 2021

"Jornal Nacional. Oferecimento: TikTok".



Isso é muito Black Mirror.pic.twitter.com/fXTnkZc1Hy — William De Lucca (@delucca) June 9, 2021

"2021 vai ser mais normal que 2020"



2021: TikTok patrocinando o Jornal Nacional — haendel (@bahbedle) June 9, 2021

“TikTok patrocinando o Jornal Nacional.”



Dou 5 dias pro JN estar assim KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/saBIOPPVxs — Rhenzo (@rhenzonogueira) June 9, 2021

