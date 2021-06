Gil do Vigor - Reprodução / Internet

Gil do VigorReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 02:12

Rio – O ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, fez uma live em seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira (09). Gil conversou com seus seguidores sobre a estreia de seu novo livro “Tem que vigorar!” onde o brother conta sua história de vida e sua vivência no BBB 21.

Os fãs do economista ficaram emocionados com o depoimento de Gil, pois além promover sua obra, ele contou um pouco dos motivos que o levaram a escrever o livro. Para o vigoroso, o livro é um “ato de resistência” que ele dedica para comunidade LBTQIA+ . Confira algumas reações:

Fiquei emocionado com vc lendo o trecho do livro que diz q escrever esse livro é um ato de resistência. Pq é isso que vc representa, Gil. Um símbolo de resistência e luta! E a gente te ama por vc ser tão forte. Obg por vc. Obg por tanto!!!!



TEM QUE VIGORAR pic.twitter.com/RW1zSzIiCy — Cruella de Gil (@yurineryy) June 10, 2021

Eu só queria te abraçar aqui, homem que força, que garra. Parabéns por suas conquistas Gil



TEM QUE VIGORAR pic.twitter.com/lV0GbdEo35 — Nasha (@NashadoVigor) June 10, 2021

