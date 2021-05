Por iG

Publicado 07/05/2021 17:09

a entrevista no @conversacombial foi linda, a homenagem à minha mãe bem feita e merecida. mas cortarem a parte em q digo q homenagem mesmo a ela seria ele entrevistar o @LulaOficial , sem polígrafo, é censura e fere o legado político prioritário na carreira de @bethcarvalho — Luana Carvalho (@carvalholua) May 7, 2021

O "Conversa com Bial" da madrugada desta sexta-feira (7) fez uma homenagem a Beth Carvalho. Logo após o especial ir ao ar, a filha da cantora, Luana Carvalho, disse que foi censurada pela Globo, que cortou um trecho em que falava sobre o ex-presidente Lula."A entrevista no 'Conversa com Bial' foi linda, a homenagem à minha mãe bem feita e merecida, mas cortaram a parte que digo que homenagem mesmo a ela seria ele entrevista o Lula, sem polígrafo, é censura e fere o legado político prioritário na carreira de Beth Carvalho", escreveu Luana no Twitter.