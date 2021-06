Ana Paula e Justus - Reprodução

Publicado 24/06/2021 15:40 | Atualizado 24/06/2021 15:41

Roberto Justus e a esposa, Ana Paula Siebert, comemoraram o São João em uma festa junina nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o casal compartilhou algumas fotos do evento, que aconteceu em Trancoso, na Bahia, e acabou recebendo críticas dos seguidores por conta da aglomeração em meio à pandemia.

No post no Instagram, a modelo compartilhou uma foto com o marido. "É um casal muito fofo, né?", legendou ela. Nos comentários, os seguidores criticaram a atitude do casal. Já pode sair?", perguntou. "Pessoas influentes devem o eterno exemplo", escreveu outro; "Não gostei", disse uma terceira.







