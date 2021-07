Rogério Ceni - fotos: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:56

O Flamengo está escalado para pegar o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com Diego Alves poupado, o técnico Rogério Ceni optou por Gabriel Batista e deixou Hugo Souza no banco de reservas.

Na zaga, Rodrigo Caio está de volta, após ser poupado diante do Juventude, e jogará ao lado de Willian Arão. Com isso, Gustavo Henrique volta para o banco de reservas. O Flamengo vai a campo com Gabriel Batista; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro.

O Rubro-Negro começou a rodada na décima colocação, com nove pontos em cinco jogos. Vale ressaltar que o Flamengo tem dois jogos a menos que serão remarcados pela CBF.