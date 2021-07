Gabigol com a taça da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha - AFP

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:58

Rio - A dupla BRB (Bando de Brasília) e o Flamengo vem dando muito certo. Nas últimas semanas, o Nação BRB Fla, banco digital do Rubro-Negro, comemorou a marca de um milhão de contas abertas. Além disso, a parceria, que está prestes a completar um ano, pode ser comemorada em lugar diferente. A diretoria do clube carioca pretende mandar um jogo no estádio Mané Garrincha para celebrar a marca.

Segundo informações do Uol Esporte, a parceria com o BRB completa um ano no final de julho e o Flamengo já estuda mandar um jogo em Brasília. O adversário escolhido deve ser o São Paulo, tendo em vista que a partida tem previsão de ser realizada no dia 25 do mesmo mês.

A parceria entre BRB e Flamengo começou em 2020 e tem acordo para durar pelo menos até 2023. Como estratégia de expansão da marca do banco, foi criado o "Nação BRB Fla", que é um banco digital voltado para os torcedores.

Atual patrocinador master do Flamengo, o BRB rende aos cofres Rubro-Negros pelo menos R$ 32 milhões por ano. Além disso, no acordo entre as partes, há a previsão de benefício extra ao Fla caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período.