Flamengo venceu no BrasileiroGUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 09:10

Rio - O apresentador da Band, Milton Neves, detonou a atuação do Flamengo na vitória sobre o Cuiabá, pelo Brasileiro. Na opinião do jornalista, o Rubro-Negro foi inferior ao clube do Mato Grosso e só venceu por conta de uma ajuda da arbitragem.

"O poderoso Flamengo, que foi bem no primeiro tempo e abriu o placar com Pedro, estava sendo verdadeiramente massacrado pelo esforçado Cuiabá na etapa final. Aí, aos 19 minutos, a equipe da casa fez um gol LEGALÍSSIMO, mas que acabou anulado por impedimento de Paulão, que nem participou da jogada. Uma vergonha", afirmou.

Além disso, Milton Neves afirmou que se a equipe carioca seguir com o atual rendimento terá dificuldades de avançar na Libertadores em seu próximo compromisso.

"Bem, assim como uma vergonha foi o rendimento do Fla em campo, convenhamos. A equipe comandada por Rogério Ceni parece perdida, lenta e muito frágil defensivamente. Ainda no finzinho da partida, conseguiu marcar em um contra-ataque lotérico o segundo gol com Thiago Maia. Mas isso não anula o fato de que a apresentação rubro-negra foi tenebrosa. Honestamente, se continuar assim, o apito terá que trabalhar muito para garantir o tri da equipe carioca. Em com essa bolinha, não passa nem do Defensa y Justicia na Libertadores, viu?", disse.