Diego RibasAlexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/07/2021 12:03

Rio - O meia Diego Ribas fez exames para saber a gravidade da lesão no joelho esquerdo, sofrida na vitória contra o Cuiabá. Internamente, a expectativa é que o camisa 10 fique longe dos gramados por, pelo menos, 10 dias. Com isso, o jogador deverá desfalcar o Flamengo no clássico contra o Fluminense.

O Rubro-Negro deverá ter outros desfalques para o clássico. Gabigol e Everton Ribeiro, estão com a Seleção, na disputa da Copa América. A equipe de Tite enfrenta o Chile, de Maurício Isla, na próxima sexta-feira. Com a eliminação de uma da duas seleções, o Flamengo tem a chance do retorno de algum desses atletas para a disputa do clássico.



Arrascaeta está com a seleção uruguaia que encara a Colômbia. Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16 horas, em São Paulo.