Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:41

Igor Julião Mailson Santana/Fluminense FC Rio - A história de Igor Julião com a camisa do Fluminense pode estar perto do fim. Segundo o portal "Netflu", a diretoria tricolor estuda não renovar com o atleta, que tem contrato apenas até o fim de 2021.

Julião perdeu espaço nesta temporada e é apenas a terceira opção de Roger Machado para a lateral-direita. Atrás de Samuel Xavier e Calegari, o defensor só teve oportunidades no Campeonato Carioca. A decisão sobre sua saída, porém, só será tomada na reta final do Brasileirão.

Igor Julião é um dos jogadores mais antigos do atual elenco do Fluminense. Revelado pelo clube, subiu aos profissionais em 2012, com alguns empréstimos durante este período.