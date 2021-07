Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:26

Rio - A goleada sofrida pelo Fluminense contra o Athletico-PR fez um feito conseguido por Fred na partida receber menos reconhecimento da torcida tricolor que devia. Ao marcar contra o Furacão, o atacante, de 37 anos, chegou aos 153 gols no Brasileiro e se igualou a Edmundo como o terceiro maior artilheiro da competição.

O gol feito por Fred abriu o placar no Raulino de Oliveira logo no começo da partida. Porém, o Fluminense teve uma grande queda de rendimento no segundo tempo e acabou sendo goleado por 4 a 1. O resultado negativo aumentou a pressão sob Roger Machado no comando do Tricolor.



Com 153 gols, Fred e está a um gol de alcançar Romário, o segundo maior artilheiro da história dos Brasileiros. Roberto Dinamite é o maior goleador e tem 190 gols. O ex-presidente do Vasco dificilmente será alcançado pelo ídolo do Fluminense, que deverá se despedir dos gramados no próximo ano.